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Diyarbakır'da açık alanda sigara denetimi yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.11.2020 18:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da açık alanda sigara denetimi yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içilmesi yasaklanan açık alanlarda denetim yapıldı.

Diyarbakır Valiliği, İçişleri Bakanlığının salgının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, semt pazarları, bazı parklar ile toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içilmesini yasakladı

Yasak kapsamında Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde denetim yaptı.

Yasağa uymayanlara cezai işlem uygulandı.

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