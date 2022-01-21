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Diyarbakır'da ambulans helikopter 50 yaşındaki hasta için havalandı

21.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da ambulans helikopter 50 yaşındaki hasta için havalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalp rahatsızlığına bağlı nefes darlığı yaşayan 50 yaşındaki Galip Ataş, helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Lice'de yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Ataş'ın yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Lice Devlet Hastanesine kaldırılan Ataş'ın, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Kar nedeniyle yol durumunun elverişli olmaması üzerine Sağlık Bakanlığı Hava Ambulans Operasyon Merkezi'nden ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

Sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirilen Ataş, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesinde tedavi altına alındı.

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