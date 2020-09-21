Diyarbakır’da ambulans kaza yaptı: 3 yaralı

Diyarbakır’da hasta almaya giden ambulans önce otomobile, ardından da orta şeritteki korkuluklara çarparak kaza yaptı. Kazada 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi alt geçidinde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulans, alt geçide girdiği sırada önünde seyreden Aziz Turan idaresindeki 21 FU 124 plakalı otomobile sağdan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, orta şeritteki korkuluklara çarparak durabildi. Kazada ambulansta bulunan 2’si kadın 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri meslektaşlarına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavilerinin yapılması için en yakın hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan yol, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

