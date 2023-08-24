Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ağustos'ta Tekel Mahallesi'nde barış yemeğinde çıkan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında yaralananların da bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i de adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
2 şüphelinin arandığı soruşturma kapsamında, 9 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacak.