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Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

24.08.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli ailelerin bir araya geldiği barış yemeğinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Ağustos'ta Tekel Mahallesi'nde barış yemeğinde çıkan silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında yaralananların da bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Gözaltına alınan 17 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i de adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

2 şüphelinin arandığı soruşturma kapsamında, 9 şüpheli de hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacak.

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Bismil

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