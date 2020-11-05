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Diyarbakır'da belediye ücretsiz eğitim imkanıyla öğrencilerin üniversiteye yerleşmelerini sağlıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.11.2020 14:12 | Son Güncelleme

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: - "Geçen yıl 220 öğrencimiz vardı. Yüzde 80'i istedikleri bölümlere yerleşti. Belediyemiz geçen yıl da tüm imkanları karşıladı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da merkez Bağlar Belediyesi tarafından daha önce atıl durumda olan ve yenilenen binada, maddi durumu iyi olmayan 212 öğrenci için üniversiteye hazırlık kursları ücretsiz veriliyor.

Atıl durumda iken geçen yıl Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla yenilenen Ferzad Kemanger Kütüphanesi, çok amaçlı eğitim merkezine dönüştürüldü.

Maddi imkanı olmadığı için kurslara gidemeyen 212 öğrenci, belediyenin sunduğu imkanlar ve uzman eğitimciler tarafından üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyor.

TYT-AYT kurslarına katılan öğrencileri ziyaret eden Beyoğlu, sohbet ettiği öğrencilere ücretsiz yayın seti dağıttı.

Beyoğlu, belediye başkanı olduktan sonra, 2 yıl önce belediyeye ait kullanılmayan binayı elden geçirerek eğitim yerine çevirdiklerini söyledi.

Burada 212 gence üniversite sınavı için eğitim verdiklerini aktaran Beyoğlu, bütün masrafların belediye tarafından karşılandığını belirtti.

Bütün öğrencilere, bütün imkanları ücretsiz sunduklarını bildiren Beyoğlu, "Bağlar'daki gençlerimize eğitim veriyoruz. Gençlerimiz eğitimin sonunda istedikleri yeri kazanarak, devletimize, milletimize yararlı olacaklar. Buradaki gençlerimiz, pırıl pırıl inançlı, devletini ve milletini seven gençlerdir. Gençlerimiz çalışıyor ve biz de onlara aksatmadan hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Binanın daha önce devlete ve millete yararlı olacak şekilde kullanılmadığını anlatan Beyoğlu, gençlerin binadan yararlanmalarını sağlamak için uygun hale getirdiklerini ifade etti.

Beyoğlu, şunları söyledi:

"Geçen yıl 220 öğrencimiz vardı. Yüzde 80'i istedikleri bölümlere yerleşti. Belediyemiz geçen yıl da tüm imkanları karşıladı. Gelen öğrencilerimiz çok azimli ve gayretliydi. Yüzde 80 oranında üniversitelere yerleştirildi. Bu sene de burada eğitim gören öğrenciler, başarı grafiğimizi yükselterek iyi bölümlere yerleşirler. Yeter ki öğrencilerimiz çalışsınlar, onların ihtiyaç duyduğu ne varsa belediyemizin imkanlarıyla her zaman yanlarındayız."

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