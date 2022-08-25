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Diyarbakır'da belediyeden çocuklara yönelik "yaz kampı"

25.08.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci: - "Çok büyük bir ilgi ve başvuru oldu. Diyarbakır sıcaklarında yaz dönemini çocuklarımız sporla, sanatla, eğitimle, kültürle ve birçok farklı etkinlikle hem eğlenerek hem arkadaşlarıyla bir arada geçiriyor"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, "Yanıbaşınızdayız" projesi kapsamında tatile gitme imkanı olmayan çocuklar için yaz kampı düzenledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 8-15 yaş arası çocuklar için hazırlanan kampa 500 çocuk başvuru yaptı.

Yenişehir piknik alanında düzenlenen kampa, şu ana kadar 300 çocuk katılırken, 200 çocuk daha bu imkandan yararlanacak.

Kampta çocuklar, "yüzme", "spor", "müzik dinletisi", "açık hava sineması", "kitap okuma", "izcilik" gibi etkinliklere katılırken, bazı kurumlar tarafından farkındalık eğitimleri de düzenlendi.

Kampı ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kamp alanında çocuklar için etkinlik düzenleyen AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay, İtfaiye Müdürlüğü ile Çölyak ve Glütensiz Beslenme Derneği'nin açtığı stantları gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Kamptaki çocuklarla sohbet eden Beşikci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe nüfusunun yüzde 50'sini gençlerin oluşturduğunu belirterek, gençlere yönelik spordan sanata, kültürden eğitime ve birçok farklı alanda hizmet sunduklarını söyledi.

Bunlardan birinin de yaz kampı olduğunu ifade eden Beşikci, "Çok büyük bir ilgi ve başvuru oldu. Diyarbakır sıcaklarında yaz dönemini çocuklarımız sporla, sanatla, eğitimle, kültürle ve birçok farklı etkinlikle hem eğlenerek hem arkadaşlarıyla bir arada geçiriyor." dedi.

Etkinlik süresince farklı kurumların, alanlarıyla ilgili konularda çocuklara bilgilendirme yaptığını anlatan Beşikci, kampa katılan çocuklara, onları emanet eden velilere ve bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kampta, çocuklara çeşitli ikramlar yapıldı.

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yaz kampı yenişehir belediyesi

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