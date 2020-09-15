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Diyarbakır'da belediyenin temizlik aracı, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.09.2020 15:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da belediyenin temizlik aracı, kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur Belediyesine ait temizlik aracının kamyonet ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sur Belediyesine ait Fadıl Karagöz (50) yönetimindeki 21 DA 667 plakalı temizlik aracı, Sur ilçesinin Soğanlı köyü mevkisinde karşı yönden gelen Ali Kaya (45) yönetimindeki 38 TC 811 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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