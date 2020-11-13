Diyarbakır’da beyaz bayraklı iş yeri sayısı 174’e yükseldi

Sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak için iş yerlerine yönelik beyaz bayrak uygulamasını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 yılı boyunca yaptığı denetimler sonucunda kriterlere uyan ve beyaz bayrak verilen iş yeri sayısı 174’e yükseldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı gıdaya erişimi sağlamak için iş yerlerine yönelik beyaz bayrak uygulamasını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol ekipleri, kentte gıda üreten, satan, işleyen, depolayan iş yerlerini sürekli denetliyor. Bu yıl beyaz bayrak uygulaması için denetime alınan ve kriterlere uyan iş yerlerine beyaz bayrak verilmesi ile kent genelinde 174 iş yerine 3, 2 ve 1 yıldızlı bayraklar verildi.

Mevcut denetim şekillerinden farklı olarak, tüketicileri de içine alan iş yerlerinde kalite ve gıda güvenliğini sağlayan bir sistem olan beyaz bayrak uygulaması, 50’ye aşkın hijyenik, fiziki ve teknik kriter esas alınarak puanlandırmaya dayalı bir denetimle belirleniyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı gıda kontrol ekipleri, il genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda iş yerlerine önce bilgilendirme daha sonrada beyaz bayrak uygulaması için denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde iş yerleri teknik, hijyenik ve fiziki açıdan değerlendirilerek beyaz bayrak almaya hak kazanan iş yeri sahiplerine bayrakları teslim ediliyor.

