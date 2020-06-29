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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 1 ölü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir semtinde Faruk Bozkurt (23) ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. Bozkurt'u bıçakla yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan S.K'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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