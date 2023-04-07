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Diyarbakır’da bir kısmı yıkılan bina çöktü

07.04.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyar Gap Apartmanı’nın yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çökmüştü.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edilmişti.

Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde iş makinasıyla binanın yıkımına başlandı. Bina, iş makinasıyla birkaç yerinin kesilmesiyle çökmeye başladı.

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