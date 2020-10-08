Diyarbakır’da cadde yeşillendirme çalışmaları

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sento Caddesinde 36 adet şeker akçaağacı diken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaç aralarına farklı türlerde mevsimlik çiçek ve çalı ekerek caddenin daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlayacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bağlar ilçesi Sento Caddesinde yeşillendirme çalışması başlattı. Peyzaj çalışmaları kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ilk etapta Sento Caddesinin yürüyüş yolu olarak kullanılan kaldırımlarına 36 adet şeker akçaağaç dikti.

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ağaçlandırma çalışmaları öncesinde alana toprak takviyesi yaptı. İş makineleriyle alanın ağaç dikimine uygun hale getirilmesinden sonra saksılarda bekletilen ağaçlar, 7’şer metre aralıklarla açılan çukurlara dikildi. Ağaçların toprakla buluşmasının ardından her ağaç arasında oluşturulan 7 metre, toplam 252 metrelik alana caddenin daha estetik bir görünüm kazanması için farklı türlerde mevsimlik çiçek ve çalılar dikilecek.

