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Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

09.10.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamını yitiren kadının 1 ay önce evlendiği öğrenildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da cam silerken 5. kattan düşen 1 aylık evli kadın hayatını kaybetti.

Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın 5. katında pencereyi silen Şehadet Öğrük (24) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Ağır yaralı şekilde özel bir hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğrük'ün 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

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