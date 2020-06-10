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Diyarbakır’da canlı hayvan pazarının durumu görüşüldü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Sur ilçesinde faaliyet gösteren Diyarbakır hayvan pazarı ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası Müdürü Veysel Doğan ve görevli veteriner hekimler ile Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler katıldı.

Diyarbakır’da canlı hayvan pazarının durumu görüşüldü

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Sur ilçesinde faaliyet gösteren Diyarbakır hayvan pazarı ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya Müdür Yardımcısı Mehmet Hüseyinoğlu, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Necattin Gönç, Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası Müdürü Veysel Doğan ve görevli veteriner hekimler ile Sur Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler katıldı. Toplantıda, Sur’da faaliyet gösteren ve 20 Mart 2020 tarihinde 2020/5 sayılı Diyarbakır İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına istinaden korona virüs salgını nedeniyle kapalı duruma getirilmiş olan Diyarbakır hayvan pazarının modernizasyon, bina, alt yapı ve fiziksel koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bakım ve onarımı için devam ettirilen çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Yakın zamanda hizmete açılması planlanan canlı hayvan pazarının çalışma usul ve esasları, işleyişi ve ilgili mevzuatlar hakkında eğitim verildi.
Toplantı, mevcut durumun değerlendirilerek karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri hakkında yapılan karşılıklı bilgi alışverişinin ardından sona erdi.

Diyarbakır’da canlı hayvan pazarının durumu görüşüldü

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