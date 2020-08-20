YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor

Diyarbakır’da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.08.2020 10:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır‘ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.Diyarbakır’da yaz ayları boyunca havaların aşırı derecede ısınmasıyla çocuk ve gençler serinlemek amacıyla mahallelerdeki süs havuzlarını mesken tutarken, bunlardan biride tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı.

Diyarbakır‘ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.
Diyarbakır’da yaz ayları boyunca havaların aşırı derecede ısınmasıyla çocuk ve gençler serinlemek amacıyla mahallelerdeki süs havuzlarını mesken tutarken, bunlardan biride tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı. Enfeksiyon hastalıları uzmanlarının açıklamalarında çocuk ve gençlerde korona virüsün belirtisiz ya da daha hafif olarak geçirdiklerini veya korona virüsü taşıyıcısı olabileceklerini belirtmişlerdi.
Anzele Parkı yaz aylarıyla birlikte Sur sakini olan çocuk ve gençlerin uğrak noktası haline gelirken, tarihi parkta gün boyu korona virüsü hiçe sayarak eğlenen çocuk ve gençler bulaşma zincirinin genişlemesine neden oluyor. Süs havuzlarında gün boyu vakit geçiren çocuklara bölgede bulunan esnaf vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tehlikeye gözler önüne seriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ‘sorumluluk’ çağrısı
AK Parti Van Milletvekili Arvas’tan vatandaşlara ‘sorumluluk’ çağrısı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:03
Sabah
05:32
Öğle
12:28
İkindi
16:11
Akşam
19:13
Yatsı
20:36

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
Bağlar Belediyesi 200 haneli mezraya 10 günde 25 ara yol kazandırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi
Deah’ta Dört Dille Sağlık Hizmeti
Deah’ta Dört Dille Sağlık Hizmeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.