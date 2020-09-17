YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 15:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih" töreni düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit ailesi ve gazilere gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Öğretmenevin'de düzenlenen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, milletin bekası, bayrağın ilelebet göklerde dalgalanması için canından vazgeçip ama asla vatanından vazgeçmeyen bütün şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

"Bizim ecdadımızda, kahramanlarımızla, önderlerimiz ya gazidir ya da şehittir. Bir gün bize de vazife düşerse biz de vatan için fedakarlık durumunda kalırsak bizim kılavuzumuz da kahramanlarımızın, ecdadımızın, önderlerimizin, gazi ve şehadet ünvanları olacaktır. Anneler kınalı kuzularını vatanın toprağına emanet ederler. Ama şehit anneleri bilsinler ki onlar da bize şehitlerimizin emanetidirler. Bizler onlara devlet ve millet olarak şehitlerimizin emaneti olarak bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz."

Vali Karaloğlu, daha sonra şehit yakınlarına ve gazilere "Devlet Övünç Madalyası ve Beratını" takdim etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile Ebubekir Bal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile şehit ve gazi aileleri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:56
Öğle
12:19
İkindi
15:48
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
DÜ resim öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı yapıldı
DÜ resim öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı yapıldı
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.