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Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.07.2020 15:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından korona virüse karşı ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı.

Diyarbakır’da ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu tarafından korona virüse karşı ‘Doğrusu Korur’ kampanyası başlatıldı. Kampanya ile vatandaşların bilinçlenmesi amaçlanıyor.
Korona virüs vaka sayısının her geçen gün arttığı Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu tarafından vatandaşların bilinçlenmesi için Doğrusu Korur kampanyası hayata geçirildi. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlarca ortaklaşa yürütülecek kampanyada vatandaşların tedbir alıp korona virüse karşı bilinçlenmesi sağlanacak. Şimdilik 150 billboard ve 50 açık hava reklamı ile duyurusuna başlanan kampanyayla kentteki tüm vatandaşlara ulaşılarak korona virüsten korunma yöntemleri anlatılacak.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da resmi twitter hesabından Doğrusu Korur kampanyası ile ilgili paylaşımda bulundu. Vali Karaloğlu, yaptığı paylaşımla doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile kamu kurum ve kuruluşlar da sosyal medya hesaplarından Doğrusu Korur kampanyasını paylaşarak vatandaşlara ulaşacak.

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