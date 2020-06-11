YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da engellilere yönelik açık havada telafi eğitimi

Diyarbakır’da engellilere yönelik açık havada telafi eğitimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen ancak korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan kurs ve atölyeler yeniden hizmet vermeye başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen ancak korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan kurs ve atölyeler yeniden hizmet vermeye başladı. Kurslar, açık havada sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştiriliyor.
Engellilere yönelik farkındalık oluşturulup engellerin ortadan kaldırılması, engellilerin kendi yeteneklerine göre aktiviteler düzenlenmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında farklı mesleki kursalar ve atölyeler düzenliyor. El sanatlarından gitar ve bağlama kursuna Türk halk müziği korosundan örgü kursuna kadar verilen birçok kurs ve atölye çalışması 16 Mart 2020 tarihinde Korona virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Açık havada maske ve sosyal mesafeye önem verildi
Halk eğitim müdürlüklerine bağlı kursların ’telafi eğitimi’ adı altında yeniden başlamasıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü de kurs ve atölyelerini başlattı. Kurs ve atölyelerin askıya alınması nedeniyle uzun zamandan beri evlerinden çıkamayan engelliler, telafi eğitiminin ilk gününde düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğinde bir araya geldi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açık havada maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek düzenlenen etkinlikte engelliler, hem arkadaşlarıyla hasret giderdi hem de söylenen türkülere eşlik etti.
Bir hafta süreyle açık havada yapılacak telafi eğitimi süresince bağlama ve gitar kursu, el sanatları kursu, Türk halk müziği korosu ile görme engelliler için makrome örgü kursu düzenlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi 'Kemik torbası' Bu yorum isyan ettirdi
PARTNER Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı? Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Haşhaş tarlalarında açan mor ve beyaz çiçekler görsel şölen oluşturuyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Atilla Karaoğlan 3. kez düdük çalacak

Tanker ile otomobil çarpıştı

Tanker ile otomobil çarpıştı

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Altıntaş’ta buğday ve arpada zarar 200 bin dekar

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:24
İkindi
16:17
Akşam
19:48
Yatsı
21:28

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Çınar’da şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.