Diyarbakır’da engellilere yönelik açık havada telafi eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylere yönelik düzenlenen ancak korona virüs salgını nedeniyle askıya alınan kurs ve atölyeler yeniden hizmet vermeye başladı. Kurslar, açık havada sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştiriliyor.

Engellilere yönelik farkındalık oluşturulup engellerin ortadan kaldırılması, engellilerin kendi yeteneklerine göre aktiviteler düzenlenmesi amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü tarafından Sümerpark Ortak Yaşam Alanında farklı mesleki kursalar ve atölyeler düzenliyor. El sanatlarından gitar ve bağlama kursuna Türk halk müziği korosundan örgü kursuna kadar verilen birçok kurs ve atölye çalışması 16 Mart 2020 tarihinde Korona virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

Açık havada maske ve sosyal mesafeye önem verildi

Halk eğitim müdürlüklerine bağlı kursların ’telafi eğitimi’ adı altında yeniden başlamasıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü de kurs ve atölyelerini başlattı. Kurs ve atölyelerin askıya alınması nedeniyle uzun zamandan beri evlerinden çıkamayan engelliler, telafi eğitiminin ilk gününde düzenlenen moral ve motivasyon etkinliğinde bir araya geldi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanında açık havada maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilerek düzenlenen etkinlikte engelliler, hem arkadaşlarıyla hasret giderdi hem de söylenen türkülere eşlik etti.

Bir hafta süreyle açık havada yapılacak telafi eğitimi süresince bağlama ve gitar kursu, el sanatları kursu, Türk halk müziği korosu ile görme engelliler için makrome örgü kursu düzenlenecek.

