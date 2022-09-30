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Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı

30.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren ve köyde saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı.

15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren ve merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde bir kulübede yakalanan Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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