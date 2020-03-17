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Diyarbakır’da esnaf kurallara uydu, kepenkler kapatıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığının korona virüs ile ilgili açıkladığı faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence alanlarında denetim gerçekleştirdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüse karşı İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge kapsamında sıklaştırdı.

Diyarbakır’da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığının korona virüs ile ilgili açıkladığı faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat ve eğlence alanlarında denetim gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, korona virüse karşı İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge kapsamında sıklaştırdı. Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelgede belirtilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat yerlerinin faaliyetleri durdurulması kararı çerçevesinde kent genelindeki iş yerlerinin karara uyup uymadığını kontrol etti. İşletmelerin bir çoğu kurala uyarken açık olan iş yerlerine ise sözlü uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan işletmeler ise cezai işlem uygulandıktan sonra kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Ari, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın aldığı karar uyarınca ilçe zabıta ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte ortak çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ari, "Çalışmalarımız ilgili Bakanlığın aldığı karara istinaden kent genelinde, dün tarihi itibari ile emniyet müdürlüğü ekipleri, ilçe zabıta müdürlüğü ekipleri ve büyükşehir zabıtası olarak kent genelinde yoğun bir şekilde çalışmalarımız var. Söz konusu açık olmaması gereken iş yerleri hakkında gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Şuana kadar kontrol ettiğimiz esnafların büyük çoğunluğu bu alınan karara uymuş durumda, açık olan tek tük esnaflar olabiliyor onları da sözlü bir şekilde uyarıyoruz. Uyarılardan sonra genelde kapatıyorlar, uymayanlara ise emniyet ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde kapattırıyoruz. Bugün itibari ile bu konuda sıkıntı yaşadığımız bir esnaf oldu, cezai işlem uyguladık, emniyet ile koordineli bir şekilde iş yerini kapattık. Genel itibari ile merkez ilçelerimizde ekiplerimizin tamamı görevde, esnafların yüzde 98’i bu kurala uyuyor, çalışmalarımız gece gündüz sürekli devam edecektir. Vatandaşlarımızdan taziye yerleriyle ilgili çok sayıda şikayetler var, biz bunları not edip ilgili ekiplerimize bildiriyoruz ve hemen müdahale ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını bekliyoruz, belediyemizin alo 153 ihbar hattına da bildirmelerini talep ediyoruz” dedi.
Öte yandan birçok esnaf kapatılan dükkanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

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