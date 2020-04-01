YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da esnaf ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi

Diyarbakır’da esnaf ve vatandaşlara korona virüs bilgilendirmesi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren broşürleri dağıtarak vatandaşların kurallara uymalarını istedi.Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alan ve kent genelinde sürekli dezenfekte çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren el broşürlerini vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.Sur ilçesi Gazi, Melikahmet ve Hz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren broşürleri dağıtarak vatandaşların kurallara uymalarını istedi.
Dünya genelinde hızla yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alan ve kent genelinde sürekli dezenfekte çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan korona virüse karşı koruma tedbirlerini içeren el broşürlerini vatandaşlara dağıtmayı sürdürüyor.
Sur ilçesi Gazi, Melikahmet ve Hz. Süleyman caddelerinde esnafı ziyaret eden zabıta ekipleri, korona virüs tehdidine karşı uymaları gereken kuralları hatırlatırken, alışveriş yapan vatandaşların da sosyal mesafe kurullarına uymalarını istedi. Zabıta ekipleri, esnaf ve vatandaşlara için de ’yeni korona virüs nedir’, ’yeni korona virüs nasıl bulaşır’, ’yeni korona virüs belirtileri nelerdir’, ’korunmak için neler yapılmalıdır’, ’belirtileri varsa neler yapılmalıdır’ ile ‘sıkça sorulan sorular’ başlıklarının yer aldığı broşürleri dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Türk Tabipler Birliği: Kayseri’de Covid-19 50 pozitif hasta, 250 şüpheli hasta var

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Otomobil hoparlöründen uyuşturucu çıktı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:28
İkindi
16:01
Akşam
18:49
Yatsı
20:06

İlginizi Çekebilir

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Amed Sportif Faaliyetler, sahasında kaybetti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

Minik yürekler küresel ısınmaya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.