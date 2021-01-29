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Diyarbakır’da fahiş fiyata sıkı denetim

29.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte market, pazaryeri, çarşı ve toptancılarda temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi.Türkiye genelinde özellikle son haftalarda marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerindeki fahiş fiyat artışları, şikayetlerinin yaşanmaması için Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir ilçesinde denetimler artırıldı.

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte market, pazaryeri, çarşı ve toptancılarda temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi.
Türkiye genelinde özellikle son haftalarda marketler başta olmak üzere alışveriş merkezlerindeki fahiş fiyat artışları, şikayetlerinin yaşanmaması için Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile Yenişehir ilçesinde denetimler artırıldı. Bu kapsamda, Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirdi.

Tüketicinin korunmasını için denetimler sıklaşacak
Ülke genelinde Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla başlatılan denetimlerin Yenişehir ilçesinde de aralıksız bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Kaymakam Beşikci, “Zabıta ekiplerimiz ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenlerimizle birlikte yapılan denetimlerde, etiket fiyatlarından alış satış fiyatlarına kadar tüketicinin korunmasına yönelik tüm ayrıntılar titizlikle incelenmektedir. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

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