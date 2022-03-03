Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1 yıldır firari olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.T'yi merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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