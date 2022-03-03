YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

03.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da firari terör hükümlüsü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 1 yıldır firari olan ve "silahlı terör örgütüne bilerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü E.T'yi merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

E.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Alanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdiAlanya'da bahçeye devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıEsenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Mart Perşembe

İmsak
05:21
Sabah
06:42
Öğle
12:36
İkindi
15:48
Akşam
18:21
Yatsı
19:36

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Perşembe

Agüloğlu Eczanesi
Yenisehir
Şilbe Yolaltı Eczanesi
Yenisehir
Deniz Eczanesi
Baglar
Duran Eczanesi
Baglar
Ekin Gül Eczanesi
Baglar
Gülistan Eczanesi
Kayapinar
Kiraz Çiçeği Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Hiçbir ilaç yerini tutamaz! Libidoyu yükseltir, saç çıkarır...

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

Sakın çöpe atmayın: Vitamini kabuğunda! Etkisi harika

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

"Bu ne len!" diyerek dalga geçti!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.