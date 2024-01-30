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Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

AA AA
30.01.2024 15:20 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 3 ay boyunca yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.Y, N.D, B.M, A.K, M.K, N.Ö, Y. E, N.Ö. ve S.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekiplerince, güzellik ve masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı, internet üzerinden reklam veren masaj salonlarının telefonda şifreli konuşarak randevu verdikleri belirlenmiş, şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Balans" adlı operasyon düzenlenmişti.

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirilmiş, cep telefonları ve bilgisayarlara el konulmuş, güzellik salonları mühürlenip kapatılarak idari para cezası uygulanmıştı.

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Diyarbakır fuhuş operasyon

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