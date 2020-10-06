YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı

Diyarbakır’da Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Güneş Evini gezdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan Güneş Evi, Bilgi Evi öğrencilerini ağırladı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Bilgi Evi öğrencileri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait, doğa dostu yenilenebilir enerji kaynakları örneklerinden biri olan ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanında yer alan Güneş Evini gezdi. Eğitim amaçlı etkinlikte öğrencilere, yenilenebilir enerji ile fosil yakıtların tanımı, zararları ve faydaları aktarıldı. Öğrenciler, güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları ve fosil yakıtlar hakkında merak ettikleri soruları yetkili personele yöneltti.
Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler, tüm enerji ihtiyaçlarını güneşten alan Güneş Evini detaylı şekilde gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. Güneş Evi, ziyaretinde ayrıca öğrencilere, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Sümerpark Ortak Yaşam Alanı ile DİŞTİ Otogarına kurduğu Güneş Enerji Sistemlerinin sağladığı faydalar hakkında bilgiler verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Dolandırıcıları yakalatan zabıtaya takdir belgesi
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Bandırmaspor’da 4 imza birden
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Talas’ın yollarına güven ve konfor çizgileri
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Yalova’da istihdam köprüsü kurulacak
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı
Başkent Market’in ikinci adresi Mamak Şafaktepe’de açıldı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:12
Öğle
12:12
İkindi
15:28
Akşam
18:02
Yatsı
19:17
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek
Bağlar kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi ile güzelleşecek
Diyarbakırlı berberler iftar sofrasında buluştu
Diyarbakırlı berberler iftar sofrasında buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.