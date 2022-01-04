Diyarbakır'da hakkında 28 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik başta olmak üzere 28 ayrı suç dosyası bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında 3'ü dolandırıcılık ve 10'u resmi belgede sahtecilik suçu olmak üzere 28 ayrı suç dosyası olan ve 2017 yılından itibaren arama kaydı bulunan R.B, Çermik ilçesine bağlı Aynalı Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

