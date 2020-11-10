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Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.11.2020 19:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bismil ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Hırsızın A.Ç. olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı yakaladı.

A.Ç'nin 9 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında A.Ç'nin girdiği iş yerinden bir çuvalla çıktığı görülüyor.

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