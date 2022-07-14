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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

14.07.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir okulda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Ulutürk Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinde yaklaşık 150 bin lira değerinde elektronik eşyaların çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliğini tespit ederek, düzenledikleri operasyonla suça sürüklenen E.T. (15) ile İ.A. (22), Ö.P. (23) ve E.Ö'yü (23) çalınan elektronik eşyalarla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

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