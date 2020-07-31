YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi çocuklar unutulmadı

Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi çocuklar unutulmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği üyeleri, Kurban Bayramı nedeni ile daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları unutmayarak, giysi desteğinde bulundu.Her bayram ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet paketi hazırlayan Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği, bu bayram da çocukları unutmadı.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği üyeleri, Kurban Bayramı nedeni ile daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları unutmayarak, giysi desteğinde bulundu.
Her bayram ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet paketi hazırlayan Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği, bu bayram da çocukları unutmadı. Önceden belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara isimlerine göre alt-üst elbise, ayakkabı ve çoraptan oluşan hediye paketleri tek tek çocukların evlerine götürüldü. Dernek Başkanı Ramazan Mervan Kurt, çocukların kendileri için özel olarak hazırlanan paketleri açınca çok mutlu olduklarını söyledi. Kurt, “Çocuklar bizleri görünce heyecanla koştu. Küçük bir çocuğun paketin içinden çıkan çorabı görünce mutlu olması görenleri duygulandırdı. Geç saatlere kadar dağıtım yapılınca bazı çocukların hediyeleri onlar uyurken baş uçlarına bırakıldı. Ayrıca dernek tarafından onlarca ihtiyaç sahibi aileye kırmızı et dağıldı. Kendimi çocukların mutluluğuna adadım. Ben 15 yaşımdan sonra hepiniz gibi, şeker toplamayı bıraktığım gün bayramı da bıraktım. Son 5 yıldır da çocuklarım sayesinde bayramı tekrar tekrar yaşıyorum. Her bayramı bir çocuk gibi heyecanla bekliyor ve bir baba gibi yürekten duygulanıyorum. Vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip... İğrenç olay! Metro çıkışı kızları takip edip...
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:38
Sabah
05:15
Öğle
12:31
İkindi
16:20
Akşam
19:37
Yatsı
21:07

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Dicle’de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Dicle’de maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.