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Diyarbakır’da ’İş Sağlığı ve Güvenliği’ toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı için gereken tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri toplantı salonunda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Göngür, daire başkanları, birim amirleri ve çalışanlar katılırken, toplantıda iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alındı.
Uzmanlar tarafından yasa gereği alınacak tedbirler ve iş güvenliği ile ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılırken, iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturan heyet, tüm birimlerle birlikte sürekli koordinasyon halinde olarak iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda saha araştırmalarından uygulamalara kadar her türlü çalışmaları gerçekleştirecek.

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