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Diyarbakır'da iş yerinin önünde uyuyan kişinin telefonunu çalan zanlı tutuklandı

18.11.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iş yerinin önünde uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Bağlar ilçesinde yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yankesicilik faili olarak tespit ettikleri F.İ'yi operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının çaldığı cep telefonu mağdur M.T'ye teslim edildi.

Bu arada, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde zanlının, iş yeri önünde oturarak uyuyan kişinin cep telefonunu cebinden alıp uzaklaşması, ayrıca mağdurun uyuyup uyumadığını kontrol etmek için ayağına bir kaç defa vurması görülüyor.

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