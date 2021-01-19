YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı

Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı

19.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmaya karşı bulvar ve caddelerde kar küreme araçlarıyla tuzlama işlemlerine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları başlattı.Diyarbakır’da sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte buzlanmaya karşı bulvar ve caddelerde kar küreme araçlarıyla tuzlama işlemlerine başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmaları başlattı.
Diyarbakır’da sabaha karşı başlayan kar yağışının ardından harekete geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve araç sürüş güvenliklerini sağlamak için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan meteorolojik uyarının ardından gece saatlerinden itibaren hazırda bekleyen ekipler, kar yağışının yoğunluğunu yitirmesiyle vatandaşların olarak kullandıkları kaldırımlarda karla mücadele çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmalarında personellere kaldırım üzerinde kullanılmak üzere mini kar küreme araçları da eşlik ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ihtiyaç duyulan merkez ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarını sürdürecek.

Diyarbakır’da kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:54
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Dicle’de çocukların kar keyfi

Dicle’de çocukların kar keyfi

7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ediyor

7 ilçenin mahalle yollarında karla mücadele devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına hızlı başladı

Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor

Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor

Yenişehir’de kar seferberliği

Yenişehir’de kar seferberliği

Yenişehir’de kar seferberliği

Yenişehir’de kar seferberliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.