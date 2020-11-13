Diyarbakır’da kanal ve yağmur suyu şebekeleri temizleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentteki bulvar, cadde ve sokaklarda bulunan muayene bacası, yağmursuyu ızgarası ve kanalizasyon hattı kanallarında temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi çalışmalarını artırarak aşırı yağışlardan meydana gelebilecek olası tıkanıkların önüne geçecek. DİSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personel ve araçlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz” denildi. Açıklamada, temizlik çalışmalarının su baskınlarının önüne geçmek ve kötü kokuların yayılmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri olduğu vurgulanarak vatandaşların kanalları, ızgaraları kirletmemeleri ve kanalizasyon sisteminin sağlıklı çalışması için abonelerin sisteme bez, kağıt gibi katı atıkların atılmaması konusunda daha duyarlı olunması istendi.



