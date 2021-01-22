YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Diyarbakır’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

22.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır merkezinde karla mücadele çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ve Silvan ilçelerinin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Kar yağışıyla birlikte 17 ilçede eş zamanlı çalışma başlatan ve birçok mahalle yolunu kısa zamanda ulaşıma açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ve Kulp ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor.

Diyarbakır merkezinde karla mücadele çalışmalarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kulp ve Silvan ilçelerinin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışıyla birlikte 17 ilçede eş zamanlı çalışma başlatan ve birçok mahalle yolunu kısa zamanda ulaşıma açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ve Kulp ilçelerinin yüksek kesimlerinde yer alan mahallelerdeki çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, karla mücadele çalışmaları kapsamında Kulp Aygün Mahallesi ve Silvan Babakaya Ormandışı yolunu uzun uğraşlar sonucunda ulaşıma açtı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta sağlık hizmetleri olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması için özellikle kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:36
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:57
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ’de açıldı

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Diyarbakır Bilgi Evindeki başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Kovid-19'u yenen yaşlı çift iki ay aradan sonra birbirine kavuştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.