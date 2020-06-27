YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.06.2020 18:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kayalıklardan düşen kişi 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Silvan ilçesine bağlı Dolapdere köyünde yakınlarıyla gezintiye çıkan 58 yaşındaki Ali İkincisoy, kayalık bölgede dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışması için UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan İkincisoy, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Hastanesinde götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklamasıKenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
PARTNERKerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:52
Öğle
12:27
İkindi
16:20
Akşam
19:53
Yatsı
21:33

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.