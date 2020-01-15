YURTHABER
  4. Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da kayıp ihbarı yapılan kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kişilerden haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla verilen adresin kapısını açarak eve girdi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada yerde yatar vaziyette bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Melike Demirok'a ait olduğu ve kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Öte yandan, Demirok'un yakınlarının 8 Ocak'ta polise kayıp müracaatında bulunduğu, dün Demirok ile eşi G. Demirok'un polis merkezine giderek kayıp kaydının düşürülmesi için başvurduğu öğrenildi.

Polis ekipleri suç aletini bulmak ve şüpheli G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Büyükşehir Belediyesi çocukları yaşlılarla buluşturduBüyükşehir Belediyesi çocukları yaşlılarla buluşturdu
Büyükşehir Belediyesi’nden engelli kursiyerlere çorba ikramıBüyükşehir Belediyesi’nden engelli kursiyerlere çorba ikramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklanarak öldürüldü Diyarbakır Şüpheli Ölüm

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Tarsus Üniversitesi öğrencilerine her sabah çorba dağıtılacak

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Bursa'da market soyan şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:33
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

İlginizi Çekebilir

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

Yılın en iyi özel eğitim kurumu ödülüne Radikal Okulları layık görüldü

MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi

MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Dağkapı Burcu Restore Ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.