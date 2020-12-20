YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da kısıtlamada cadde ve sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.12.2020 13:07 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.00’de başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da cuma akşam saat 21.00’de başlayan 56 saatlik kısıtlama ikinci gününde de sürüyor. Sokak ve caddelerin boş olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı 21.00’de başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterirken, kentte cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Kısıtlamanın 2’nci gününde de Diyarbakır’da sokaklar boş kalırken, gün boyu güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Aralık Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:24
Öğle
12:22
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.