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Diyarbakır’da kısıtlamada can dostları unutulmadı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle can dostları unutmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostları yalnız bırakmayarak önceden belirlenen noktalara mama bıraktı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sebebiyle can dostları unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kayapınar, Sur, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde hayvanların beslenme odaklarına mama bıraktı. Sokak hayvanlarını elleriyle besleyen Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi personeli, dün akşam itibariyle başlayan ve pazartesi saat 05:00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, pandemi sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği bildirildi.

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