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Diyarbakır’da konteyner kentte kalan depremzedeler TOKİ konutlarına geçmeyi bekliyor

05.01.2024 09:25 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Diyarbakır’da inşası süren 6 bin 40 konutun bir kısmında çalışmalar son aşamaya geldi.

Diyarbakır’da konteyner kentte kalan depremzedeler TOKİ konutlarına geçmeyi bekliyor

Konteyner kentte kalan depremzedeler, evlerine geçmek için gün sayıyor.

TOKİ tarafından, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı kentler asında yer alan Diyarbakır’da, merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi’nde etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan bir kısmının inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Depremle birlikte nisan ayında faaliyete geçirilen konteyner kentte depremzedeler yerleştirildi. İlk kışı konteyner kentte geçiren depremzedelerin okuldan, barınma ve birçok ihtiyaçları karşılandı. Vatandaşlar, TOKİ konutlarındaki çalışmaların hızla ilerlemesiyle evlerine geçmek için gün sayıyor.

Depremzede Hava Ekin, şu anda konteyner kentte kaldığını belirterek, “Oğlumu anaokulundan aldım. TOKİ’lerde ilerleme var. İnşallah en kısa zamanda evlerimize geçeriz, rahat ederiz. Konteynerde ilk kışımızı geçiriyoruz. İmkanlar ölçüsünde iyi gidiyor. Allah, devletten de, AFAD’tan da razı olsun. Okul imkanı var. Oğlumu anaokuluna getiriyorum. Diğer oğlumu servisle bırakıyorlar. Servis tekrar konteynere getiriyor. Şu anda buradaki imkanlar iyi. Artık evimize geçmek istiyoruz” dedi.

Depremzede Bedri Kaya ise ilk kışı geçirdiklerini dile getirerek, yerlerinin iyi olduğunu, devletin kendilerine baktığını ve TOKİ konutlarını beklediklerini ifade etti.

Konteyner Kent Koordinatörü Abdurrahman Ateş da, depremden hemen sonraki süreçte nisan ayında konteyner kenttin faaliyete geçtiğini kaydetti.

“O günden beri burada barınan depremzede misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaktayız” diyen Ateş, “Vatandaşlarımız burada ilk kışını geçirmekte. İklim şartlarına göre her türlü düzeni, dizaynı yerine getirilmekte. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde barınmalarına yardımcı olmaktayız. Yaklaşık olarak 2 bin 400 vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Deprem konutları bittiğinde buradaki vatandaşlarımız kendi konutlarına yerleşecekler” ifadelerine yer verdi.

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