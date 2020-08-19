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Diyarbakır’da korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.08.2020 11:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ’Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler’ konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ’Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler’ konulu genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi’de bizzat katılarak vatandaşlara tedbirlere uyması çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine ’Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler’ konulu genelge gönderirken, genelge ile birlikte Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile iş yerlerini ziyaret ederek denetimlere katıldı. Denetimlere, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin yanı sıra Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Mizgin Güneş ile çok sayıda polis ve zabıta ekibi katıldı. Denetimler kapsamında Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile beraberindeki denetim ekipleri, ilçenin Gazi ve Melikahmet Caddesi ile yanık çarşıda denetimlerde bulunarak vatandaşlardan korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Diyarbakır genelinde korona virüs denetimi devam ediyor
Öte yandan Sur ilesi ile birlikte Diyarbakır genelinde de gün boyu devam eden denetimlerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi erler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların tek tek gün boyunca denetlendiği öğrenildi.

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