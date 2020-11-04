Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00’de kapatılması kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona Virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda bazı iş yerlerinin en geç 22.00’da kapatılması gibi birtakım tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığı ’Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve Hıfzıssıhha Kurul kararlarında belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere ağırlık verilmesine karar verildi. Belirtilen iş yerlerinin en geç saat 22.00’da kapanmalarının sağlanmasına yönelik alınan kararda, evlere paket servis şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri içkili, içkisiz ayrımı olmaksızın, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi iş yerleri, nikah, düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler, salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna yerlerin en geç saat 22.00’da kapatılacak. Kararda, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör sanayi tesisleri dahil kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanmasına, ayrıca kurum amirlerinin planlaması dahilinde ara dinlenmesi dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin 08.30-17.30 ile 09.00-18.00 saatleri arasında gruplara ayrılarak farklı saatlerde mesaiye başlaması ve bitirmesinin sağlanmasına ve kurumlarca belirlenen listelerin valiliğimizle paylaşılmasına, sanayi bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri özel sektör kuruluşlarının çalışma saatlerinin ara dinlenmesi dahil olmak üzere 07.00-16.00 mesai uygulamasına geçilmesine karar verildi. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici, bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 4 Ekim 2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca, karar verilmiştir” denildi.

