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Diyarbakır’da ’Küçede sanat var’ etkinliğine yoğun ilgi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, ‘Küçede sanat var’ adıyla açık alanlarda başlattığı canlı müzik etkinliğine Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kapalı ortamlarda gerçekleştirilmeyen etkinlikleri sokağa taşıdı.

Diyarbakır’da ’Küçede sanat var’ etkinliğine yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, ‘Küçede sanat var’ adıyla açık alanlarda başlattığı canlı müzik etkinliğine Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kapalı ortamlarda gerçekleştirilmeyen etkinlikleri sokağa taşıdı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Konservatuarı sanatçıları, ’Küçede sanat var’ adıyla düzenledikleri etkinlikle vatandaşları canlı müzikle buluşturdu. Sur ilçesi Mardinkapı’da bulunan Büyükşehir Belediyesi turizm bürosu yanında gerçekleştirilen canlı müzik etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kuralları en üst seviyede tutuldu. Vatandaşlar, sanatçılar tarafından seslendirilen şarkılara alkışlarla eşlik ettiler. Sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları da yapan sanatçılar, korona virüsten korunmak için vatandaşların her zaman tedbir almasını istedi.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Konservatuarı, kentin işlek caddeleri ve meydanlarında vatandaşları müzikle buluşturmak için her hafta pazar günü farklı bir noktada etkinlik düzenlemeye devam edecek.

Diyarbakır’da ’Küçede sanat var’ etkinliğine yoğun ilgi

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