Diyarbakır’da kuyumcu esnafı satacak çeyrek altın bulamıyor

Çeyrek ve cumhuriyet altın denilen sarrafiye ürünlerini hem fiyat artışından hem darphanenin yetersiz üretiminden dolayı esnaf bulmakta güçlük çekiyor. Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, kentte kuyumcularının satacak çeyrek ve cumhuriyet altın bulamadığını açıkladı.

Darphanenin günlük ürün üretim kapasitesinin kent esnafının ihtiyacını karşılamadığını söyleyen Yüksel, “Diyarbakır’daki 450 kuyumcu esnafımızda çeyrek ve cumhuriyet altın serisi dediğimiz sarrafiye ürünleri bulmaktan zorlanıyoruz. Yaklaşık iki aydır sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye genelinde bu sıkıntı var. Bu konu hakkında oda başkanlarıyla sürekli diyalog içerisindeyiz. Bunun nedeni ise darphanemizin üretim kapasitesi yetersiz olduğundan dolayıdır. Darphaneni günlük ortalama 300 kilo altın üretim kapasitesi mevcut. Maalesef bu da talebimizi karşılayamıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Diyarbakır’da sadece darphane ürünlerinin satışı yapıldığını ve bu durumda mağduriyetin söz konusu olduğuna dikkat çeken Yüksel, “Bir an önce darphanenin üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerek. 2 yıl önce 7 tonluk bir üretim tesisinden bahsediliyordu. Ama herhangi bir adım atılmamış. Bütün oda başkanlarının özellikle talebi; darphanenin üretim kapasitesinin arttırılmasından hızlanılmalıdır. Diyarbakır’a ayrılan üretimde ihtiyaç biraz daha fazladır. Bunun nedeniyse biz kentimizde yasadışı altının satışına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. Sadece darphanenin ürününü esnafımız satıyor. O yüzden bizim tek ihtiyacımız darphane ürünleridir” ifadelerine yer verdi.

"YASADIŞI ÜRÜN SATIŞI YAPAN KİŞİLERE FIRSAT DOĞUYOR"

Yüksel, son olarak şunları kaydetti:

“Aslında çeyrek ve cumhuriyet altın bulunmaması dönem dönem oluyordu. Eskiden darphaneye altını götürüp sarrafiye ürün alınabilmesi için 3 gün bekliyorduk. Ama şimdi ise 20 kilogram altını darphaneye götürdüğümüzde 15 gün bekletilip öyle sarrafiye ürün alabiliyoruz. Bir kuyumcu için 15 gün az bir süre değil. Böylelikle bu da talebimizi maalesef karşılayamıyor. Biz, yasadışı altınla bu kadar büyük bir mücadele verirken ne yazık ki yasal ürünlerimiz piyasada yok. İster istemez yasadışı ürün satışı yapan kişilere fırsat doğuyor.”

