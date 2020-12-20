Diyarbakır’da Mezopotamya Caddesi hizmete açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Caddesinin son etabında başlattığı sıcak asfalt serme çalışmalarını tamamladı. Cadde de kaldırım ve refüj çalışmalarından sonra Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı peyzaj çalışmalarını başlatarak caddeyi çeşitli ağaç ve çiçeklerle süsleyeceği öğrenildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa yolu ile Elazığ Caddesi yollarını birbirine bağlayan Mezopotamya Caddesindeki altyapı çalışmalarını bitirerek sıcak asfalt serme çalışmalarını tamamladı. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafında yürütülen çalışmalarda Mezopotamya Caddesinin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan yaklaşık 1 kilometrelik mesafenin 750 metrelik kısmına 9 santimetre kalınlığında 6 bin 500 ton sıcak asfalt sererek hizmete açtı. Asfaltı tamamlanan caddede Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, trafik ve yaya güvenliğini sağlamak için yol çizgi çalışması yürütecek. Mezopotamya Caddesinin Elazığ Caddesi ile birleştirilmesi için kalan 300 metrelik bölümün imar sorunu giderildikten sonra tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Asfalt serme çalışmalarının tamamlamasıyla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, caddede kaldırım ve refüj çalışmalarına başlandı. Kaldırım ve refüj çalışmalarından sonra Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı peyzaj çalışmalarını başlatarak caddeyi çeşitli ağaç ve çiçeklerle süsleyeceği öğrenildi.

