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Diyarbakır’da ‘Minik Pedallar’ etkinliği devam ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bir hafta boyunca düzenlediği Minik Pedallar etkinliğinde yapılan tüm faaliyetlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açtı.Yenişehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği ve geçtiğimiz hafta start alan Minik Pedallar etkinliği, fotoğraf sergisiyle devam etti.

Diyarbakır’da ‘Minik Pedallar’ etkinliği devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi, bir hafta boyunca düzenlediği Minik Pedallar etkinliğinde yapılan tüm faaliyetlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi açtı.
Yenişehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği ve geçtiğimiz hafta start alan Minik Pedallar etkinliği, fotoğraf sergisiyle devam etti. Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etme amacıyla her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında tüm Avrupa’da kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasına bu sene katılım sağlayan Yenişehir Belediyesi, Minik Pedallar ismiyle hazırladığı kapsamlı etkinlik programıyla, hareketli yaşama destek verdiği faaliyetlerini bir haftadır sürdürüyor.
16 Eylülde bisiklet biniş eğitimiyle başlayan etkinlikler, öğrencilere verilen bisiklet eğitimiyle devam edip Yenişehir Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Yeşil Kuşak Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesinin temel atma töreni, sepetli bisikletlerle sıfır atık için çevre temizliği, Karaköprü ve On Gözlü Köprüye bisiklet turu ve Hevsel Bahçelerinde doğa yürüyüşüyle sürdü.
Bir hafta süren tüm bu etkinliklerin yer aldığı fotoğraflar, Sanat Sokağında sergilenmeye başlandı.
Hareketli yaşama destek vermek için, Diyarbakır’ın tarihi yapılarına bisikletlerle yapılan yolculuklar, objektiflere yansıdı.

Diyarbakır’da ‘Minik Pedallar’ etkinliği devam ediyor

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