YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 1 ölü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, dün öğle saatlerinde Kul-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Muş’tan Kulp ilçesine hareket eden Hakim Çıtanak yönetimindeki 06 BIT567 plakalı otomobil, Ağaçkorur mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Hakim Çıtanak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çıtanak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:35
Öğle
12:27
İkindi
16:09
Akşam
19:08
Yatsı
20:29
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Diyarbakır Çöreği Kahvaltı Sofrasının Vazgeçilmezi Oldu
Diyarbakır Çöreği Kahvaltı Sofrasının Vazgeçilmezi Oldu
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.