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Diyarbakır’da pedallar hareketli yaşam için çevrildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe Belediyesi’nin 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlediği “Minik Pedallar” etkinliği bugün dördüncü gününde devam etti.Etkinlik kapsamında, Avrupa Hareketlilik Haftası temasına uygun olarak, hareketli yaşama destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe Belediyesi’nin 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlediği “Minik Pedallar” etkinliği bugün dördüncü gününde devam etti.
Etkinlik kapsamında, Avrupa Hareketlilik Haftası temasına uygun olarak, hareketli yaşama destek vermek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temasıyla yola çıkılan etkinliğe Pedaldaşlar Bisiklet Kulübü ve Didoks Spor Kulübü de katılım sağlarken, sabah saatlerinde, Yenişehir ilçe Belediyesi Üçkuyular semt pazarından başlayan etkinlik, Sancar Mahallesi civarında bulunan Karaköprü’de son buldu.
Yenişehir ilçe Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftasının hedefine uygun olarak düzenlenen etkinlik, hareketli yaşam, bisiklet ve yaya yollarının artırılması bu tüm bunlara paralel olarak sağlıklı yaşamı destekliyor.

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