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Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 12:44 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan aralarında failin de bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının failinin de bulunduğu 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs'ta durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şahıslardan birinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırının faili M.E.C ile M.A ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

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