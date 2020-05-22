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Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklar temizlendi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ile Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmaları tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Süryani Kadim Mezarlığı’nda çalışmalarına devam ediyor.Mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizleyen ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, tüm yolları temizledi, toplanan atıkları traktörlerle çöp alanına aktarırken ekipler mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Ramazan Bayramı öncesi kent merkezindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışması başlattı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi başlattığı mezarlık bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar ile Alipınar mezarlıklarında bakım ve temizlik çalışmaları tamamlayan ekipler, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Süryani Kadim Mezarlığı’nda çalışmalarına devam ediyor.
Mezarlıklar içindeki yabani otları keserek temizleyen ekipler, mezarlık alanında bulunan çöpleri topladı, tüm yolları temizledi, toplanan atıkları traktörlerle çöp alanına aktarırken ekipler mezarlıklarda haşerelere karşı ilaçlama yaptı.

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