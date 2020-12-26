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Diyarbakır’da ’Saçım Saçın Olsun’ kampanyası başlatıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.12.2020 11:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kuaför ’Saçım Saçın Olsun Kampanyası’ başlattı.

Diyarbakır’da ’Saçım Saçın Olsun’ kampanyası başlatıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kuaför ’Saçım Saçın Olsun Kampanyası’ başlattı. Kampanya kapsamında kadınlar kestikleri saçlarını kanser tedavisi nedeni ile saçı dökülen kız çocuklarına bağışlıyor.
Çınar ilçesinde daha önce çocuklar için uçurtma etkinliği başlatan kuaför Seda Denktaş, bu sefer de lösemili çocuklar için önemli bir çalışmaya imza attı. Denktaş, Saçım Saçın Olsun Kampanyasıyla dükkanına gelen kadınların kestikleri saçlarını lösemili kız çocuklarına destek olmak için bağışlıyor. Herkesten başlattığı kampanyaya katılmasını isteyen Denktaş, kanser tedavisi gördükleri gerekçesiyle saçı olmayan kız çocuklarına destek olmak için bu kampanyayı başlattığını söyledi. Denktaş, "Saçım Saçın Olsun Kampanyasını başlattık. Saçı kanser tedavisi nedeni ile dökülen binlerce kardeşimiz var. Biz de farkındalık oluşturmak için böyle bir kampanya başlatmak istedik, Çınarlı hemşerilerimizden bize saçlarının 30 santimetre bağışta bulunmaları çağrısında bulunuyorum. Saçım Saçın Olsun Kampanyasına katılım ne kadar çok olursa o kadar çok sayıda kardeşimizi sevindirmiş oluruz. Kestiğimiz saçlar peruk yapılacak. Geliri kanserli çocuklara bağışlanacak" dedi.
Kuaför dükkanına gelen bir müşteri, saçından 70 santimetre keserek kanserli çocuklar için bağışladı.

Diyarbakır’da ’Saçım Saçın Olsun’ kampanyası başlatıldı

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