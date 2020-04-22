Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına bir ay boyunca yemek ikramı

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan kafe ve restoran, sağlık çalışanlarına bir ay boyunca ücretsiz yemek verecek.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan kafe ve restoran başlattığı uygulamayla başta sağlık camiası olmak üzere tüm kesimlerin takdirini topladı. Restoran yetkilileri, korona virüs ile cansiperane bir mücadele örneği sergileyen sağlık çalışanlarına bir ay boyunca yemek ikramında bulunacak.

Korona virüsle mücadelede devletin topyekun olarak başlattığı mücadelede kendilerinin de bir nebze olsa katkı sunmak istediklerini belirten Zafran yemek firması yetkilisi Veysel Çiçek, "Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüsünün sona ermesi için canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına daha önce 1 aylık ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştuk. Bir aylık sürenin bitmesinin ardından bugün yeni bir çalışma başlattık. Restoranımızda bir ay boyunca sınırsız yemek ikramında bulunmak istedik. Sağlık çalışanları da bizi kırmayarak çalışmamızı takdir ederek olumlu baktılar. Korona virüsle mücadelede devletimizin topyekun olarak başlattığı mücadelede biz de bir nebze de olsa katkı sunmak istedik" dedi.